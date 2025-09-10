Bollette luce, mercato libero o tutelato: ecco quale conviene di più

In definitiva, in questo periodo le offerte a prezzo fisso sul mercato libero garantiscono una spesa inferiore rispetto a quelle variabili. Infatti le migliori opportunità a prezzo indicizzato disponibili sul mercato partono da 0,125 €/kWh, e secondo l’analisi in questione una famiglia tipo spenderebbe circa 730 euro l’anno, cioè il 5% in più rispetto alle migliori offerte a prezzo bloccato. “Il consiglio è di verificare il costo al kWh sulla propria bolletta attuale. Se fosse superiore alla soglia dei 0,10 €/kWh, un cambio di fornitore garantirebbe un risparmio e significativo. Si tratta di un'opportunità sia per chi è già nel mercato libero, sia per chi è in quello tutelato, perché permette di assicurarsi una tariffa eccezionalmente bassa proprio in vista dei mesi autunnali e invernali, periodo in cui i prezzi e i consumi tendono tipicamente ad aumentare”, conclude dunque Facile.it.

