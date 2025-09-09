Lavoro, per 3 italiani su 4 vale più il benessere dello stipendio

A livello globale il quadro risulta eterogeneo: soltanto il 21% dei dipendenti si considera realmente coinvolto, ma alcune aree mostrano segnali più ottimistici. Stati Uniti e Canada guidano la classifica con un tasso di engagement del 31%, mentre America Latina e Asia meridionale si attestano tra il 26% e il 31%. In questi scenari hanno inciso politiche aziendali più attente all’innovazione e allo sviluppo delle competenze, capaci di generare un maggior senso di appartenenza. Situazione opposta in regioni come Nord Africa e Medio Oriente (14%) o l’Europa (13%), dove i ritardi restano evidenti. Il report Gallup evidenzia inoltre che, su scala mondiale, il 40% dei lavoratori sperimenta stress quotidiano, il 23% dichiara sentimenti di tristezza e il 22% di solitudine. L’insoddisfazione cresce soprattutto nei comparti segnati da instabilità contrattuale, trasformazioni tecnologiche e conseguenze post-pandemiche. Non mancano, però, prospettive di miglioramento: se le aziende riuscissero a innalzare l’engagement fino al 70%, il potenziale guadagno per l’economia mondiale sarebbe enorme, con un incremento di produttività stimato in 9.600 miliardi di dollari, pari a circa il 9% del PIL globale.

