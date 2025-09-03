Bonus sociale 2025, sconto su bollette luce e gas: come funziona

Introduzione

I bonus sociali per il disagio economico sono sconti applicati in modo automatico sulle bollette elettriche, gas e idriche ai nuclei familiari che hanno un’attestazione Isee sottosoglia: lo spiega Arera. A partire dal prossimo anno copriranno anche la Tari, cioè la tassa sui rifiuti. Vengono concessi per 12 mesi, su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico), e ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in un condominio.