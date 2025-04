Il dl bollette è legge, tutti i bonus previsti per famiglie e imprese

Introduzione

Nelle scorse ore il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto bollette: nell’Aula di Palazzo Madama il via libera è arrivato con 99 sì, 62 no e un astenuto. Il provvedimento, che prevede tra l'altro un bonus di 200 euro per gli Isee fino a 25mila euro e altri aiuti per famiglie e imprese, era già stato approvato dalla Camera il 16 aprile ed è diventato, quindi, definitivo. Ecco cosa prevede