In scadenza le Carte della Cultura e del Merito: come avere 1.000 euro

Introduzione

Manca poco più di un mese e mezzo alla chiusura delle domande per ottenere la Carta della Cultura e la Carta del Merito 2025, che prevedono 500 euro ciascuna (cumulabili) spendibili per acquisti in ambiti come cinema, musica, teatro, letteratura o per l'accesso a musei. Ci sono però importanti requisiti economici e anagrafici da rispettare.