Casa, il 62% degli under 40 italiani non riesce a comprare

L’ Italia non è una Paese per giovani. Da noi infatti più della metà degli under 40 trova grandi problemi nell’acquisto della prima abitazione. Ormai, si riesce a uscire di casa quasi solo in affitto, perché comprare un appartamento è sempre più difficile. Guarda il video

Una ricerca di Facile.it si concentra nella fascia di età compresa tra i 30 e 40 anni: negli ultimi 5 anni, ben il 62% di italiani in questa forchetta non è ancora riuscito a comprare la prima casa. Tra coloro che ce l’hanno fatta, quasi uno su tre deve dire grazie ai genitori per l'aiuto economico, perché senza sostegno non sarebbero stati in grado di acquistare l’immobile o accendere un mutuo.

Il prestito ipotecario si conferma lo strumento più utilizzato: il 69% degli acquirenti Under 40 si è rivoto a una banca per avere il credito necessario.

In 7 casi su 10 serve l'aiuto dei genitori

Tra chi è stato aiutato dai genitori, in 7 casi su 10 l’intervento di mamma e papà è arrivato in fase di finanziamento. I genitori si sono posti come garanti del prestito, o mettendo una parte dell’anticipo per abbassare l’importo richiesto alla banca, o, ancora, per coprire le spese accessorie dell’acquisto, come i costi notarili o le spese per ristrutturazione. Solo un terzo degli acquirenti, circa 276mila under 40, negli ultimi 5 anni ha potuto comprare casa pagandola cash, senza chiedere mutuo, usando i soldi messi da parte da loro stessi. O, molto più frequentemente, dai genitori.