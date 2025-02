Il bonus matrimonio 2025 non esiste, da dove viene l'equivoco e perché

Anche per il 2025 non è scattato alcun bonus matrimonio. L’ultima volta che se ne è parlato in politica è stato nel 2022. Quell’anno la Lega aveva presentato una proposta di legge alla Camera, ipotizzando un contributo fino a un massimo di 20 mila euro (in 5 quote annuali da 4mila euro), pensato in prima battuta unicamente per le giovani coppie under 35 - con Isee fino a 23mila euro - che decidevano di sposarsi in chiesa. L’obiettivo era risollevare la sorte dei matrimoni religiosi, numericamente in calo rispetto al passato. In mezzo a forti polemiche, si era poi pensato di allargarlo anche alle nozze non religiose, ma alla fine il bonus non aveva comunque visto la luce. Anzi: era stato proprio Palazzo Chigi a far subito chiarezza, precisando che – nell’ambito di un quadro finanziario complesso – l’esecutivo preferiva lavorare per sostenere la famiglia “con misure concrete e realizzabili”. Esistono quindi altre agevolazioni statali per il matrimonio?