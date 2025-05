Concordato biennale Partite Iva, proposta di estendere la sanatoria

Pressing del Parlamento sul governo per rimettere mano ai i termini del ravvedimento speciale per gli anni pregressi. A scriverlo è Il Sole 24 Ore, ricordando che la sanatoria era stata introdotta lo scorso anno per favorire le adesioni al concordato preventivo biennale e consentiva ai soli soggetti Isa che avevano accettato l’accordo biennale con il fisco di chiudere i conti con il passato, in particolare con gli anni d’imposta dal 2018 al 2022, con il pagamento fino a un massimo di mille euro ad annualità da versare entro lo scorso 31 marzo.

Sanatoria anche per il 2023

L’idea, inserita tra le osservazioni con cui la commissione Finanze della Camera ha dato il via libera al parere (relatrice Mariangela Matera di Fratelli d’Italia) decreto correttivo del concordato, è appunto quella di prevedere, anche per i soggetti che aderiranno al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, la possibilità di poter accedere al ravvedimento speciale per gli anni pregressi e allo stesso tempo quella di estendere gli effetti della sanatoria anche all’anno d’imposta 2023. Richiesta quest’ultima che era stata già avanzata lo scorso anno, ma poi scartata dal governo visto che l’anno d’imposta 2023 era ancora aperto all’atto della presentazione dell’adesione al concordato.