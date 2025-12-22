Musk vince battaglia legale su Tesla: sbloccata maxi remunerazione

La sentenza ribalta una decisione che aveva suscitato una furiosa reazione da parte di Musk. "Concordiamo sul fatto che la rescissione sia stata un rimedio improprio", hanno dichiarato i cinque giudici della corte in una sentenza di 49 pagine

Il pacchetto retributivo di Elon Musk per il 2018 dovutogli da Tesla, del valore di 56 miliardi di dollari, è stato ripristinato dalla Corte Suprema del Delaware venerdì, due anni dopo che un tribunale di grado inferiore aveva dichiarato l'accordo di compensazione "incomprensibile".

La corte ha affermato che la rescissione del pacchetto retributivo da parte di un giudice nel 2024 è stata "iniqua". Il rimedio della rescissione totale "lascia Musk senza compenso per il suo tempo e i suoi sforzi per un periodo di sei anni", ha affermato la corte. Tesla non ha ancora commentato, mentre Musk ha scritto su X di essere stato "scagionato". Il pacchetto retributivo era di gran lunga il più alto di sempre, fino a quando gli azionisti di Tesla non hanno approvato un nuovo piano retributivo ancora più ampio a novembre.

Grazie alla sentenza Musk può ricevere il compenso per il suo lavoro dal 2018, quando ha trasformato Tesla da una startup in difficoltà a una delle aziende più ricche al mondo. Se il ricorso di Tesla fosse stato respinto, avrebbe potuto dover rendere conto del pacchetto sostitutivo di remunerazione azionaria che aveva promesso a Musk, al prezzo delle azioni molto più alte di oggi.