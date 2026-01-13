"Il rafforzamento dell’alfabetizzazione finanziaria in ambito 'digital'" è "un obiettivo cruciale" poiché "connesso alla capacità dei cittadini di comprendere e utilizzare in modo consapevole i nuovi strumenti della finanza digitale", ha detto pochi mesi fa la commissaria Consob Gabriella Alemanno nel corso di un’audizione pubblica al Comitato economico e sociale europeo (Cese). Sul fronte tech vi sono "tre finalità prioritarie" da perseguire, ha indicato Alemanno: è necessario, ha spiegato, "promuovere l’uso responsabile e consapevole degli strumenti finanziari digitali, rafforzare la capacità di giudizio degli utenti nella valutazione di informazioni e servizi disponibili online potenziando l'abilità di distinguere contenuti affidabili da fonti fuorvianti, manipolatorie o potenzialmente fraudolente, ed educare alla sicurezza digitale formando i cittadini al riconoscimento tempestivo di pratiche abusive, frodi e truffe online, alla protezione dei dati personali e alla gestione responsabile delle proprie risorse economiche in ambiente digitale".

