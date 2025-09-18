Conti correnti, oltre 2 milioni di italiani vittime di truffa

È bene verificare sempre che il sito sul quale si stia operando abbia, nell’indirizzo, la sigla HTTPS: in tal caso le informazioni inviate alla piattaforma sono criptate e quindi protette da eventuali intrusi. Inoltre, è importante effettuare questo genere di operazioni solo quando si è collegati a internet da una rete protetta (quella di casa o la linea mobile) e mai da reti pubbliche, perché potrebbero esserci malintenzionati in grado di intercettare i dati e sottrarli.