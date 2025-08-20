Truffe prestiti, quasi 900mila italiani vittime di frodi. I dati

È normale rimanere attratti dalle vantaggiose offerte nelle quali ci si imbatte giornalmente navigando sul web, ma bisogna analizzarle con attenzione. Le condizioni di prestito dipendono dall’ente finanziatore, dalle politiche di rischio, dal profilo del richiedente e dalle caratteristiche del prestito stesso; non tutti hanno accesso a finanziamenti che presentano gli stessi parametri. Una volta inseriti i propri dati, le condizioni di prestito potrebbero essere variate rispetto a quelle ideali viste sull’annuncio. Per evitare di firmare un documento e poi accorgersi di aver sottoscritto un tasso più alto o condizioni differenti, è possibile consultare il Modulo Secci, un documento - obbligatorio per le banche che offrono soluzioni di finanziamento - nel quale vengono riassunte tutte le informazioni di base che permettono al consumatore di valutare l’offerta in maniera trasparente e firmare solo se quest’ultima è conforme alle proprie esigenze e alla propria capacità di spesa