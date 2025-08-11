Pagamenti digitali, le regole per evitare brutte sorprese in vacanza

Come detto, è preferibile scegliere la transazione in valuta locale piuttosto che in euro, ma è bene sempre dare un occhio alle possibili commissioni: infatti è bene ricordare che alcune di queste carte possono applicare maggiorazioni al tasso di cambio per le transazioni non in euro fino al 3%. La maggiorazione del tasso si applica anche in caso di prelievo di contanti in valuta diversa dall’euro. Tra le varie tipologie di carte le più sfavorite sono sempre le carte di credito, dove in genere viene applicata una commissione percentuale (del 3-4%) all’importo convertito in euro (con tasso maggiorato). Per verificare se si ha una giusta opzione, è bene controllare che la carta di pagamento sia utilizzabile anche all’estero, nel Paese che sarà la meta del viaggio. Nel caso in cui l’utilizzo all’estero sia bloccato di default, sarà possibile sbloccarlo con l'Internet Banking

