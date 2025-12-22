Oro, quotazione record: sfondato muro dei 4.400 dollari l'oncia

Un anno da incorniciare per i metalli preziosi

Il 2025 si avvia così a essere un anno da consegnare agli annali per il comparto dei preziosi. Da gennaio l’oro ha messo a segno un balzo di circa il 67%, superando in sequenza le soglie psicologiche dei 3.000 e dei 4.000 dollari l’oncia e registrando il miglior risultato annuale dal 1979. Ancora più impressionante la performance dell’argento, che ha aggiornato il proprio record storico a 69,44 dollari l’oncia, con un progresso di oltre il 3% nella giornata e un rialzo del 138% dall’inizio dell’anno, sostenuto da forti flussi di investimento e da persistenti vincoli dal lato dell’offerta.