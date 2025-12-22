Cina impone dazi su importazione prodotti lattiero caseari dall'Ue

La Cina impone dazi provvisori sull'importazione di prodotti lattiero caseari dall'UeEconomia
Il Ministero del Commercio cinese ha comunicato che l'imposizione di dazi provvisori andranno dal 21,9% al 42,7% sulle importazioni di una serie di prodotti lattiero-caseari originari dell'Unione Europea. Per l'Ue si tratta di una decisione "ingiustificata"
La Cina ha deciso di imporre, in via provvisoria, misure anti-sovvenzioni su alcuni prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Unione Europea (Ue) a partire da domani. Lo ha dichiarato oggi il Ministero del Commercio cinese. Le misure assumeranno la forma di depositi temporanei di dazi compensativi. Secondo un'indagine condotta dallo stesso Ministero locale i prodotti lattiero-caseari importati e provenienti dall'Ue ricevono sussidi e l'industria lattiero-casearia nazionale cinese ha subito danni sostanziali tanto che esisterebbe un nesso diretto tra i sussidi e il danno. L'indagine è stata avviata il 21 agosto dell'anno scorso su richiesta della Dairy Association of China e della China Dairy Industry Association e condotta, è stato riferito, "in conformità con le leggi e i regolamenti cinesi e le norme dell'Omc", l'Organizzazione Mondiale per il Commercio.
Dazi provvisori dal 21,9% al 42,7%
Il Ministero del Commercio cinese ha inoltre comunicato che l'imposizione di dazi provvisori andranno dal 21,9% al 42,7% sulle importazioni di una serie di prodotti lattiero-caseari originari dell'Unione Europea.
La reazione dell'Ue
"Prendiamo atto con preoccupazione dell'annuncio di nuove tariffe da parte della Cina. Tali misure sono ingiustificabili. Faremo il possibile per difendere i nostri agricoltori". Lo ha comunicato Olof Gill, portavoce della Commissione Ue, proprio in merito alla decisione di Pechino di imporre dazi fino al 42,7% per i prodotti lattiero-caseari dell'Ue. La misura cinese, come sottolineato, è provvisoria ma potrebbe comunque venir definitivamente confermata il primo febbraio del 2026. Tra i prodotti colpiti dai dazi cinesi ci sono prodotti come formaggi freschi e lavorati, cagliata, formaggi erborinati e alcuni tipi di latte e panna, come dichiarato dal ministero del Commercio di Pechino in un comunicato.
Approfondimento
Usa tra inflazione e dazi di Trump, come stanno andando i prezzi?
©Ansa
Dazi Trump, quanto pesa lo squilibrio commerciale con l’Ue? I dati
Dopo la lettera con la quale il presidente Usa ha annunciato l’innalzamento delle tariffe commerciali al 30%, a partire dal 1° agosto, l’Unione Europea punta a siglare un accordo negoziato “equo”. In caso di un nulla di fatto, tuttavia, la quasi totalità delle merci europee esportate oltreoceano verrebbe colpita dei dazi. Anche di questo si è parlato a “Numeri”, approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 14 luglio