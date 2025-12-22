Cina impone dazi su importazione prodotti lattiero caseari dall'Ue

La Cina ha deciso di imporre, in via provvisoria, misure anti-sovvenzioni su alcuni prodotti lattiero-caseari provenienti dall'Unione Europea (Ue) a partire da domani. Lo ha dichiarato oggi il Ministero del Commercio cinese. Le misure assumeranno la forma di depositi temporanei di dazi compensativi. Secondo un'indagine condotta dallo stesso Ministero locale i prodotti lattiero-caseari importati e provenienti dall'Ue ricevono sussidi e l'industria lattiero-casearia nazionale cinese ha subito danni sostanziali tanto che esisterebbe un nesso diretto tra i sussidi e il danno. L'indagine è stata avviata il 21 agosto dell'anno scorso su richiesta della Dairy Association of China e della China Dairy Industry Association e condotta, è stato riferito, "in conformità con le leggi e i regolamenti cinesi e le norme dell'Omc", l'Organizzazione Mondiale per il Commercio.