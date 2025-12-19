Usa tra inflazione e dazi di Trump, come stanno andando i prezzi?

Il presidente Usa ha detto di aver “ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose”, riferendosi allo stato dell’economia a stelle e strisce, rivendicando di aver “già raggiunto grandi risultati”. Ma cosa dicono i dati? Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato al Paese, discutendo della situazione economica degli States e del problema dell’inflazione promettendo di risolverlo. "Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose", ha detto. "Eravamo invasi dai migranti illegali, transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali", ha aggiunto. "Ora invece avete un presidente che si batte per gli americani, e abbiamo già raggiunto grandi risultati", ha messo in evidenza. Ma cosa dicono i dati? Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 18 dicembre.