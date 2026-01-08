Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri

Mondo
©Getty

Il presidente dell'Assemblea venezuelana, Jorge Rodríguez, ha annunciato la "liberazione di un numero importante" di prigionieri. Tra gli stranieri che si trovano nelle carceri venezuelane c'è anche l'italiano Alberto Trentini. Il cooperante di 46 anni è detenuto dal 15 novembre 2024

ascolta articolo

Sale l'attesa dopo che il presidente dell'Assemblea venezuelana, Jorge Rodríguez, ha annunciato la "liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". La decisione è stata presa in modo "unilaterale" dal governo di Caracas, con l'obiettivo di "favorire e raggiungere la pace" (TUTTE LE NEWS LIVE). Tra gli stranieri detenuti in Venezuela ci sono anche alcuni italiani - come ha ricordato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Tajani-, tra cui anche Alberto Trentini, il cooperante italiano di 46 imprigionato dal 15 novembre 2024.

Il nuovo scenario

Lo scenario sulle sorti dei prigionieri in Venezuela è cambiato dopo il blitz effettuato dagli Usa nella notte tra il 2 e il 3 gennaio a Caracas e che ha portato alla cattura del presidente Maduro e al suo trasferimento, insieme alla moglie, a New York, dove i due sono stati incriminati. Il ministro Tajani da subito aveva sperato che “il cambio di regime” potesse rendere più semplici le trattative. Di fatto, l’azione Usa in Venezuela non ha provocato un vero e proprio vuoto di potere, considerando che la Corte suprema venezuelana all’indomani del blitz ha deciso per il riconoscimento della vicepresidente Delcy Rodriguez come presidente ad interim. Oltre a Trentini, tra i detenuti politici incarcerati in Venezuela, una ventina sono italiani, come l'imprenditore piemontese Mario Burlò e il 59enne italo-venezuelano Biagio Pilieri.

Approfondimento

Mariela Magallanes: da 26 anni attendiamo che torni la democrazia in Venezuela
FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/9
Economia

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto “leggero”, mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Venezuela, Trump: "Controllo Usa può durare anni". 100 morti in blitz

live Mondo

Il numero delle vittime è stato reso noto dal ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello...

Mosca: "Forze europee in Ucraina obiettivi militari legittimi". LIVE

live Mondo

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, le truppe europee in Ucraina...

Crans Montana, a Genova i funerali di Galeppini. Roma apre inchiesta

live Mondo

Sono terminate le esequie del giovane vittima della strage di Crans-Montana. I legali della...

Crans-Montana, ragazzi avrebbero avuto “solo 140 secondi per salvarsi”

Mondo

Lo sottolinea lo studio, che ha valore solo scientifico e non legale, di Giovanni Bellomia,...

Macron: "Gli Usa si allontanano da alleati e da norme internazionali"

Mondo

Le parole del leader dell'Eliseo nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi. Nel...

Mondo: I più letti