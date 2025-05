Conclave, quanto costa ogni giorno di ritardo per eleggere il Papa

Introduzione

Organizzare l'evento che segna l'elezione di un nuovo pontefice non è semplice e bisogna tener conto anche delle spese che sono legate ad esso. Non ci sono numeri ufficiali dal Vaticano sui costi, mentre lo Stato italiano, in base ai Patti Lateranensi del 1929, provvede a parte delle spese legate alla sicurezza. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le cifre