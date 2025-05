Conclave, dopo quante fumate sono stati eletti gli ultimi 5 Papi

Introduzione

Da domani, 7 maggio, scatta l'"extra omnes" - letteralmente "fuori tutti" - e i 133 cardinali elettori si chiuderanno nella Cappella Sistina per scegliere il successore di Jorge Mario Bergoglio. Sul terzo Conclave del XXI secolo, che cade in pieno Giubileo, circolano in questi giorni diverse cifre, dal numero di Paesi del mondo rappresentati (71) alla quota di porporati esclusi (119). Due numeri restano però impossibili da sapere alla vigilia: quanti scrutini e quante fumate saranno necessarie prima di conoscere l'identità del prossimo Pontefice. Ecco alcuni precedenti