Conclave, quanti e chi sono i cardinali elettori del Papa: l'elenco

Nei prossimi giorni, con ogni probabilità a partire da lunedì 5 maggio, è destinato a riunirsi il conclave dei cardinali chiamati a scegliere il successore di Papa Francesco (LO SPECIALE DI SKY TG24). Attualmente i cardinali, alti prelati nominati dal papa, sono 252, ma solo 135 sono elettori, perché avendo meno di 80 anni possono votare per eleggere il Pontefice. Tra gli elettori, due hanno già fatto sapere che non parteciperanno per ragioni di salute. Si tratta dello spagnolo Antonio Canizares e dell'arcivescovo emerito di Sarajevo Vinko Puljic. Di molti di coloro che si riuniranno per il voto in Sistina non si conoscono bene gli orientamenti, a malapena l'idea di Chiesa e del mondo, scarse le testimonianze che possano far intuire preferenze o disponibilità ad alleanze. L'unico vero collante, che però non risulterà determinante, è che su 135 (o 134) votanti, ben 108 sono stati nominati da Bergoglio, quindi l'80%, cui si aggiungono i 22 nominati da Benedetto XVI (ma saranno non più di 21 per l'assenza di Canizares) e cinque da Giovanni Paolo II.