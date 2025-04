Papa Francesco, riunione cardinali per decidere data Conclave. LIVE

Entra nel vivo il pre-conclave, decisive le Congregazioni. Oggi alle 9 si riunirà la Congregazione generale dei Cardinali che dovranno decidere la data di inizio del Conclave che può cominciare tra i quindici giorni dopo l’inizio della sede vacante, o al massimo venti giorni dopo. La data del Conclave dovrebbe dunque essere fissata tra il 5 e il 10 maggio. Il Cardinale Reinhard Marx, fra i tre cardinali tedeschi che entreranno in Sistina per votare il prossimo Papa, ha detto di avere la sensazione che il Conclave "durerà poco. Questa settimana sarà utile per conoscersi e mettersi d’accordo".

Aperta al pubblico la tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Circa 30mila le presenze: ci sono famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose (LE FOTO).

"Il nostro affetto per lui, non deve restare una semplice emozione del momento; la Sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci alla misericordia di Dio e diventando anche noi misericordiosi gli uni verso gli altri", ha detto il cardinale Pietro Parolin, applaudito dai fedeli, nella seconda messa dei novendiali (COSA SONO) in suffragio di papa Francesco.

A piazza San Pietro per i funerali si sono radunate duecentocinquantamila persone, e altre 150mila lungo il percorso del feretro fino a Santa Maria Maggiore.

