Il Conclave, cos'è, come funziona e quanto dura

Introduzione

Il Conclave è il passaggio centrale per l’elezione di un nuovo Papa. Dal latino cum clave – tradotto in italiano sarebbe “chiuso a chiave” - il termine indica infatti sia la riunione dei cardinali elettori del Pontefice, che si svolge tradizionalmente “sottochiave”, cioè nel massimo riserbo, sia il luogo stesso in cui si svolge. I passaggi per arrivare a individuare il nuovo Pontefice sono solenni e seguono regole cerimoniali precise, modificate più volte nella storia della Chiesa cattolica romana. Come funziona e quanto dura in genere?