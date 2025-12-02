Global Cities Report 2025, Roma e Milano in top 30. CLASSIFICA

“Nonostante la notevole stabilità delle prime cinque città, il GCI 2025 riflette un anno di riposizionamento, con le città che rispondono a significative perturbazioni che stanno plasmando l'ordine globale, dalle oscillazioni volatili della politica commerciale alla rapida diffusione dell'intelligenza artificiale”, scrive Kearney nel suo report. Ad esempio “i punteggi relativi alla dimensione del capitale umano si sono mantenuti stabili al livello più alto, con cali regionali in Europa, Nord America e America Latina bilanciati da crescenti investimenti nei talenti in Africa e Medio Oriente, rivelando un mercato globale dei talenti in cui le capacità basate sui servizi e lo sviluppo inclusivo stanno diventando centrali per la competitività urbana. Le disparità regionali nel capitale umano sottolineano le crescenti pressioni che le città devono affrontare per coltivare e trattenere talenti qualificati. Le città nelle zone di conflitto, tra cui Mosca (che ha perso 13 posizioni nel capitale umano), San Pietroburgo (-19), Kiev (-3) e Khartoum (-2), hanno mostrato stagnazione o un continuo declino, evidenziando l'impatto dei conflitti armati sui sistemi educativi, sui flussi migratori e sulla resilienza del mercato del lavoro. Con il persistere delle tensioni geopolitiche, le cicatrici a lungo termine di questi conflitti stanno iniziando a emergere. Ricostruire il capitale umano potrebbe essere un'impresa che durerà generazioni”. Guardando invece all’attività imprenditoriale, questa “ha registrato notevoli cambiamenti nel 2025, in particolare tra i mercati emergenti e le medie potenze regionali. Mentre le tensioni geopolitiche, in particolare tra Stati Uniti e Cina, rimodellano le dinamiche del commercio globale, nazioni diverse come Brasile, Kazakistan, India e Malesia stanno assumendo ruoli più influenti. Le città di questi Paesi stanno guadagnando terreno investendo in infrastrutture, agevolazioni commerciali e innovazione, segnalando un più ampio riequilibrio dell'influenza delle imprese globali”. Infine, scrive Kearney, “i punteggi relativi allo scambio di informazioni sono aumentati in tutte le regioni, sottolineando la crescente importanza delle infrastrutture digitali e dell'integrazione globale nel plasmare la competitività urbana. Ciò suggerisce uno spostamento della competitività verso economie urbane agili e basate sulla tecnologia. Mentre i leader tradizionali in Nord America ed Europa continuano a mantenere posizioni di forza, la loro crescita annua ha subito un rallentamento, suggerendo un plateau nel progresso digitale”.

