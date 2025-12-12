Rovaniemi, i soldati Nato nella città di Babbo Natale: ecco perché

L’ingresso della Finlandia nella NATO è arrivato in un momento di particolare tensione tra l’Alleanza e la Russia, a seguito dell’invasione da parte di Mosca dell’Ucraina. Nel maggio di quest’anno, poi, il New York Times ha fatto sapere che in base a recenti immagini satellitari la Russia avrebbe rafforzato le basi e costruito infrastrutture militari nei pressi del confine finlandese. Le immagini avrebbero mostrato file di nuove tende e nuovi magazzini in grado di ospitare veicoli militari, ristrutturazioni dei rifugi per aerei da combattimento e una costante attività di costruzione su una base per elicotteri che era rimasta per lo più inutilizzata e ricoperta di vegetazione.

