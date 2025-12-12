Rovaniemi, i soldati Nato nella città di Babbo Natale: ecco perché

Introduzione
Rovaniemi in Finlandia è una città avvolta nella magia, tradizionale residenza di Babbo Natale che ogni anno attira centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo. Lì è possibile vivere moltissime esperienze legate alle festività natalizie, ma ultimamente - secondo quanto ricostruito dal Guardian - la città sta diventando meta popolare anche per un altro tipo di visitatori: i soldati della NATO.
Quello che devi sapere
La Finlandia e la NATO
Per capire perché, è necessario fare un passo indietro: dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la Finlandia aveva proclamato la sua neutralità rispetto ai due blocchi contrapposti della Guerra Fredda. L’equidistanza di Helsinki rispetto alla NATO e al Patto di Varsavia aveva dato vita a un termine, la “finlandizzazione”, che era entrato nel vocabolario della politica internazionale. Tutto questo però è svanito dopo l’invasione russa dell’Ucraina: la Finlandia, che condivide un lungo confine terrestre con Mosca, ha chiesto e ottenuto di entrare a far parte dell’Alleanza atlantica nell’aprile del 2023.
La tensione al confine
L’ingresso della Finlandia nella NATO è arrivato in un momento di particolare tensione tra l’Alleanza e la Russia, a seguito dell’invasione da parte di Mosca dell’Ucraina. Nel maggio di quest’anno, poi, il New York Times ha fatto sapere che in base a recenti immagini satellitari la Russia avrebbe rafforzato le basi e costruito infrastrutture militari nei pressi del confine finlandese. Le immagini avrebbero mostrato file di nuove tende e nuovi magazzini in grado di ospitare veicoli militari, ristrutturazioni dei rifugi per aerei da combattimento e una costante attività di costruzione su una base per elicotteri che era rimasta per lo più inutilizzata e ricoperta di vegetazione.
Rovaniemi e l’Alleanza Atlantica
E qui entra in gioco Rovaniemi. La città della Lapponia, finora nota in tutto il mondo come il luogo magico in cui abita Babbo Natale (in foto, il momento della partenza di Santa Claus nel 2024), ha visto nelle ultime settimane il passaggio di migliaia di soldati della NATO. I militari, spiega il quotidiano britannico, erano diretti alla vicina Rovajärvi, che è la più grande area di esercitazione militare dell’Europa Occidentale. Qui i soldati dell’Alleanza si preparano a scenari ipotetici di attacco da parte della Russia. E non solo: Rovaniemi infatti dovrebbe diventare presto una delle basi strategiche della FLF, la Finland’s Forward Land Forces: si tratta di un gruppo tattico della NATO guidato dalla Svezia che ha come scopo la deterrenza lungo il confine con Mosca.
Il gruppo tattico NATO a Rovaniemi
La scorsa settimana, scrive ancora il Guardian, i rappresentati delle forze armate di Svezia, Finlandia e Norvegia si sono incontrati a Rovaniemi per discutere dello stabilimento in città della FLF. Michael Carlén, generale di brigata dell’esercito svedese e comandante della Prima Divisione, ha spiegato che il gruppo tattico sarà “una componente importante del rafforzamento del fianco est” della NATO. E le esercitazioni internazionali sono pensate per “mostrare le nostre capacità e per deterrenza”, ha detto ancora il militare.
Cosa succede a Rovaniemi
Il mutato clima internazionale, dunque, si riflette anche sulle famiglie dirette a Rovaniemi per festeggiare il Natale (in foto, la città nel 2024). Una donna e la figlia, in visita dalla Scozia, hanno raccontato al Guardian di essere rimaste sorprese nel sentire il rumore degli aerei militari mentre si trovavano a fare un safari con le renne. Un racconto confermato da una turista tedesca, che ha detto: "Siamo usciti a fare un giro con le renne, e abbiamo visto gli aerei volare sopra di noi”. E allo stesso tempo, è difficile ignorare il fatto che la “tana di Babbo Natale” presente nel parco a temapuò essere utilizzata anche come rifugio antibomba per la popolazione locale.
Le esercitazioni militari NATO in Finlandia
Non si tratta in ogni caso di una situazione unica in Finlandia: pochi giorni fa infatti le forze britanniche si sono unite alla brigata finlandese Kainuu, in quella che è stata chiamata “Exercise Northern Axe” (in foto). Si è trattato, spiega l’esercito britannico, di una delle più grandi missioni di addestramento da quando Helsinki è entrata a far parte della NATO. L’obiettivo dell’esercitazioni, svoltasi a Vuosanka ad appena 48 chilometri dal confine con la Russia, era quello di addestrarsi nelle tecniche di combattimento nella natura ghiacciata della Finlandia.
La tensione tra NATO e Russia
La tensione tra l’Alleanza atlantica e la Russia, come detto, è alta e la Finlandia è considerata una potenziale rotta di invasione nel caso di un attacco da parte di Mosca. L’esercito di Helsinki ha avvertito che, una volta conclusa la guerra in Ucraina, la Russia sarebbe pronta a spostare le sue truppe al confine con la Finlandia. E così la scorsa settimana, mentre genitori e bambini si godevano la magia del villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, a soli 88km nella vicina Rovajärvi circa mille soldati di Svezia, Finlandia e Regno Unito stavano partecipando all’esercitazione Lapland Steel 25.
