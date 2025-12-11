Forbes, von der Leyen è la donna più potente al mondo: classifica 2025

In questa speciale classifica, quindi, sono presenti anche donne italiane. La prima è la premier Giorgia Meloni, l’anno scorso sul gradino più basso del podio e nel 2025 classificatasi al quarto posto. Forbes l'ha descritta così: “Giorgia Meloni ha assunto la guida del governo italiano il 22 ottobre 2022, diventando la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio nella storia repubblicana; oltre al ruolo istituzionale, è anche leader di Fratelli d’Italia, il partito della destra nazionale che contribuì a fondare nel 2012”. La rivista statunitense specifica inoltre come “il suo percorso politico è iniziato molto presto: a soli quindici anni aderì al movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano, formazione nata dall’eredità politica dei sostenitori di Benito Mussolini e spesso definita di ispirazione 'neofascista'. Nel panorama europeo Meloni è considerata una delle figure più influenti dell’area nazional-conservatrice e ha portato avanti una linea programmatica imperniata su valori sociali tradizionali, forte contenimento dell’immigrazione e un’impostazione economica orientata al protezionismo”.

