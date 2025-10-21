Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna premier del Paese

Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando così la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal-democratico (Ldp). L'elezione si è concretizzata al primo turno di voto, soprattutto grazie al controllo parlamentare assicurato dal partito o dalla sua alleanza con Nippon Ishin (Jip). Takaichi ha sconfitto il candidato dell'opposizione dopo aver ottenuto 237 voti, rispetto ai 149 dell'ex premier Yoshihiko Noda, su un totale di 465 seggi della Camera bassa in Parlamento.

La nomina del membri del governo

Il nuovo capo del governo giapponese succede a Shigeru Ishiba, il cui esecutivo si era dimesso dopo aver perso la maggioranza in entrambe le camere nell'ultimo anno della legislatura. Takaichi dovrà nominare i membri del nuovo governo, che verranno poi presentati all'Imperatore del Giappone per la cerimonia di insediamento ufficiale. Ex ministra degli Affari interni e volto noto della destra giapponese, sul fronte interno, la nuova premier si scontrerà subito contro l'arduo compito di governare senza una maggioranza stabile, cercando sponde tra le forze d'opposizione per far avanzare la legislazione. Il Jip, infatti, non avrà ruoli nel nuovo gabinetto e svolgerà funzioni consultive. In politica estera e difesa, Takaichi ha da subito deciso di imprimere un'accelerazione.

L'indirizzo politico

Alcuni media locali hanno anticipato la revisione di tre documenti strategici del nuovo governo, redatti con l'obiettivo di incrementare ancora le spese militari e rafforzare l'asse Tokyo-Washington, segnalando una rinnovata disponibilità ad allinearsi alle richieste Usa su difesa e sicurezza. Tra l'altro, proprio in linea con l'impegno assunto tre anni fa di portare il bilancio della difesa al 2% del Pil entro il 2027, Takaichi ha sottolineato che il Giappone dovrà "superare quella soglia prima o poi" per far fronte alle crescenti minacce regionali. Gli aumenti dovrebbero essere finanziati da nuove entrate fiscali, imposte su imprese, redditi e tabacco. Sul fronte degli esteri, la nuova leader confermare la partecipazione ad un vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) in Malesia. E ospiterà, in seguito, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in visita ufficiale in Giappone.