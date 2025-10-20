Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Sanae Takaichi, la Lady di ferro che vuole cambiare il Giappone

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il Paese del sol levante è a un passo da un evento storico: la possibile prima nomina di una donna come premier. Conservatrice vicina alle posizioni di Trump, la sua ascesa arriva in un momento di fragilità economica e politica, tra debito record, inflazione e crisi del riso. Dopo le dimissioni di Ishiba, ha vinto le primarie del partito liberaldemocratico. Ma la rottura con l’alleato Komeito ha reso incerta la formazione del governo. Solo un accordo con la destra nazionalista potrebbe garantirle la maggioranza

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ