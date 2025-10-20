Sanae Takaichi, la Lady di ferro che vuole cambiare il Giappone

Il Paese del sol levante è a un passo da un evento storico: la possibile prima nomina di una donna come premier. Conservatrice vicina alle posizioni di Trump, la sua ascesa arriva in un momento di fragilità economica e politica, tra debito record, inflazione e crisi del riso. Dopo le dimissioni di Ishiba, ha vinto le primarie del partito liberaldemocratico. Ma la rottura con l’alleato Komeito ha reso incerta la formazione del governo. Solo un accordo con la destra nazionalista potrebbe garantirle la maggioranza