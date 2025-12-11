Cos’è la “Gold Card” di Trump: il visto per chi paga 1 mln di dollari

Introduzione

Il presidente Usa Donald Trump ha ufficialmente lanciato la "Gold Card", che ridisegna il sistema dell'immigrazione degli Stati Uniti. Si tratta una carta color oro che ritrae il presidente americano, la sua firma, la Statua della Libertà e la bandiera degli Stati Uniti e che promette di accelerare la richiesta di visto per chi può permettersi di pagare almeno 1 milione di dollari. “È con grande entusiasmo, per me e per il Paese, che abbiamo appena lanciato la 'Trump Gold Card'", ha dichiarato il presidente americano ai giornalisti parlando di un visto che è “simile a una Green Card, ma più potente e solida, riservata a persone di grande valore”. Ecco cos'è e come si ottiene.