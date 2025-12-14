Hanukkah, origine e tradizioni della "festa delle luci" ebraica

Introduzione

La celebrazione cade ogni anno tra fine novembre e fine dicembre ed è una delle più importanti festività del calendario ebraico. Dura otto giorni e otto notti e prevede diverse attività, a partire dall’accensione della Chanukkiyah, un candelabro a nove bracci. I festeggiamenti includono canti, il gioco del dreidel e il consumo di cibi fritti, come i latkes e i sufganiyot. È anche nota come "festa delle luci" o "dei lumi" e celebra la riconquista di Gerusalemme da parte degli ebrei con la rivolta dei Maccabei contro l'Impero seleucide nel secondo secolo avanti Cristo, e la conseguente ridedicazione del Tempio (il Secondo Tempio) della città. In origine era una festa minore, specialmente rispetto al Sukkot, la festa delle Capanne, ma la sua importanza è cresciuta soprattutto tra gli ebrei laici negli Stati Uniti, e non solo, anche per la sua vicinanza al Natale.