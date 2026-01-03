Dal Cile al Venezuela, storia degli interventi Usa in America Latina

Introduzione
Lo stesso Maduro, come anche il suo defunto predecessore Hugo Chavez, hanno più volte accusato Washington di aver sostenuto tentativi di colpo di Stato nella regione. Ecco i principali interventi degli Usa in Sudamerica dalla Guerra Fredda
Il golpe in Guatemale a la débâcle della Baia dei Porci
Il 27 giugno 1954 il colonnello e presidente del Guatemala Jacobo Arbenz Guzman, democraticamente eletto tre anni prima, fu deposto da mercenari addestrati e finanziati da Washington, in seguito a una riforma agraria che minacciava gli interessi della potente società statunitense United Fruit Corporation (successivamente Chiquita Brands). Il risultato fu l'instaurazione di una dittatura militare guidata da Carlos Castillo Armas. Nel 2003, gli Usa hanno riconosciuto ufficialmente il ruolo della Cia in questo colpo di Stato, in nome della lotta al comunismo. Nel solco della medesima spinta, dal 15 al 19 aprile 1961, 1.400 militanti anti-castristi addestrati e finanziati dalla Cia tentarono di sbarcare alla Baia dei Porci, a 250 chilometri dall'Avana, ma non riuscirono a rovesciare il regime comunista di Fidel Castro, causando più di 100 morti per parte. Un evento che portò alla successiva crisi dei missili di Cuba nel 1962, quando l'Urss installò missili nucleari sull'isola, portando il mondo sull'orlo della guerra atomica. Nel 1965, citando una "minaccia comunista", gli Usa inviarono i corpi speciali di Marines e paracadutisti a Santo Domingo per schiacciare un'insurrezione a sostegno di Juan Bosch, un presidente di sinistra rimosso dai generali nel 1963
Il sostegno Usa a Pinochet e l'Operazione Condor
Negli anni successivi Washington sostenne diverse dittature militari, viste come un baluardo contro i movimenti armati di sinistra in un mondo diviso dalle rivalità della Guerra Fredda. Le forze statunitensi fornirono sostegno attivo al dittatore cileno Augusto Pinochet durante il colpo di Stato dell'11 settembre 1973 contro il presidente di sinistra Salvador Allende, eletto nel 1970 e che perse la vita sotto le bombe. Nel 1976 il segretario di Stato Usa Henry Kissinger sostenne la giunta argentina, incoraggiandola a porre fine rapidamente alla sua "guerra sporca" (in cui scomparvero almeno 10mila dissidenti argentini) secondo documenti Usa declassificati nel 2003. Negli Anni 70 e 80, sei regimi dittatoriali (di Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Bolivia e Brasile) unirono le forze per eliminare gli oppositori di sinistra nell'ambito dell'"Operazione Condor", con il tacito sostegno degli Usa.
L'intervento nelle guerre civili in Nicaragua ed El Salvador
Nel 1979, la ribellione sandinista rovesciò il dittatore Anastasio Somoza in Nicaragua. Preoccupato per l'allineamento del Paese con Cuba e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss), il presidente statunitense Ronald Reagan autorizzò segretamente la Cia a fornire 20 milioni di dollari in aiuti ai Contras, i controrivoluzionari nicaraguensi, in parte finanziati dalla vendita illegale di armi all'Iran. La guerra civile nicaraguense, terminata nell'aprile 1990, causò 50mila vittime. Reagan inviò anche una serie di consiglieri militari in El Salvador a schiacciare la ribellione del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale, un raggruppamento di estrema sinistra, in una guerra civile durata dal 1980 al 1992 che provocò 72mila morti.
L'oprezione a Panama per deporre e arrestare Noriega
Il 25 ottobre 1983, i Marines e i Ranger degli Usa intervennero sull'isola di Grenada dopo l'assassinio del primo ministro Maurice Bishop da parte di una giunta di estrema sinistra, nel contesto di un ampliamento dell'aeroporto da parte cubana, presumibilmente per ospitare aerei militari. Su richiesta dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientali (Oecs), Reagan lanciò l'operazione "Urgent Fury" con l'obiettivo dichiarato di proteggere mille cittadini Usa, che si concluse il successivo 3 novembre con oltre 100 vittime e l'ampia condanna da parte dei membri dell'Assemblea generale dell'Onu. Infine, in seguito a un'elezione contestata nel 1989, il presidente George W. Bush ordinò un intervento militare a Panama che portò alla resa del generale Manuel Noriega, ex collaboratore dell'intelligence degli Usa nonché ricercato dalla giustizia statunitense, denominato 'Faccia d'ananas' per il suo viso vistosamente butterato. Circa 27mila soldati presero parte all'operazione "Just Cause", che ufficialmente lasciò 500 morti, anche se diverse organizzazioni non governative stimano un bilancio significativamente più alto, nell'ordine delle migliaia di vittime. Noriega avrebbe trascorso più di due decenni in prigione negli Usa per traffico di droga, prima di scontare ulteriori condanne in Francia e poi a Panama.