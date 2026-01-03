Dal Cile al Venezuela, storia degli interventi Usa in America Latina

Introduzione

Gli Stati Uniti, che questa mattina hanno condotto un'operazione militare in Venezuela (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) e hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, hanno alle spalle una lunga storia sia di interventi militari, sia di sostegno ai regimi dittatoriali in America Latina. Lo stesso Maduro, come anche il suo defunto predecessore Hugo Chavez, hanno più volte accusato Washington di aver sostenuto tentativi di colpo di Stato nella regione. Ecco i principali interventi degli Usa in Sudamerica dalla Guerra Fredda