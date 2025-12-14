Sydney, attentato a Bondi Beach: il racconto dei testimoni

Offerte Sky
Sydney, attentato a Bondi Beach, i testimoni: "Terrificante, c'erano molti corpi a terra"

Nell'attentato contro la comunità ebraica almeno 12 persone sono state uccise, incluso il rabbino della città.

"E' stato terrificante, c'erano molti corpi a terra", ha raccontato uno dei testimoni dell'attentato a Sydney, dove alcuni uomini hanno aperto il fuoco durante la festa ebraica dell'Hanukkah a Bondi Beach, facendo diversi morti e feriti. "C'erano due attentatori in azione - ha raccontato un'altra donna che si trovava sul luogo dell'attacco - ho sentito gli spari proprio dietro di me".

