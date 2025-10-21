Sostenibilità, sul podio Trento, Mantova e Bergamo: la classifica

"Le città italiane - ha commentato il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani - si stanno lentamente trasformando. Sono tanti e visibili i cantieri della transizione ecologica, ma sono ancora troppi i problemi irrisolti". "Il Paese ha bisogno di interventi normativi e strumenti per facilitare una rigenerazione urbana adeguata alla sfida climatica a partire da una legge nazionale che fermi il consumo di suolo che non è causato dal fotovoltaico a terra, oggi vietato per legge, ma da altre infrastrutture - ha aggiunto Ciafani - Serve anche rivedere il sistema dei bonus edilizi per rispettare gli obiettivi della direttiva case green. Le città italiane possono diventare un concreto campo d'azione di quel Clean Industrial Deal lanciato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen all'inizio del suo secondo mandato, ma dobbiamo crederci di più".

