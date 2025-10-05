Esplora tutte le offerte Sky
Ambiente

Ambiente, la pagella dell’Italia stilata dall’Ue: a che punto siamo

Gabriele De Palma
©Getty

L’Unione europea è lontana dal raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi ambientali del Green deal. Quanto al nostro Paese: bene agricoltura biologica, circolarità e consumi energetici totali. Ma troppi rifiuti e un conto della crisi climatica molto salato. I dati del report dell’Agenzia europea dell’Ambiente

