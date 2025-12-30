Accise carburanti, nel 2026 diesel potrebbe costare più della benzina

Nelle scorse settimane il Codacons, associazione per la difesa dei consumatori, aveva provato a fare i calcoli di quanto costerebbe alle tasche degli automobilisti questa rimodulazione. Considerando che in Italia ci sono attualmente circa 16,5 milioni di vetture alimentate a diesel, l’incremento delle accise comporterebbe un aumento di circa 2,5 euro su un pieno di 50 litri. Considerando un intero anno, e immaginando che si facciano due pieni al mese, per il Codacons si rischierebbe una stangata di circa 60 euro ad automobile. E sempre secondo l’associazione, non ci sarebbe un effetto uguale e opposto sulla benzina: a maggio infatti era stata approvata una simile rimodulazione di 1,5 centesimi al litro, ma se il prezzo del diesel era subito salito quello della benzina aveva registrato ribassi minimi.