Comprare casa, Roma è la città più desiderata. I DATI

Introduzione
Con il 2025 ormai agli sgoccioli, è il momento di analizzare le tendenze di ricerca di casa degli italiani nell’anno appena trascorso. Dalle preferenze sui tagli immobiliari alle zone più desiderate, fino ai giorni e agli orari in cui ci si collega per trovare la soluzione più adatta: Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, rivela come sono cambiati i desideri e le priorità di chi è in cerca di una nuova abitazione nel nostro Paese.
Quello che devi sapere
Roma la città più desiderata
Anche nel 2025 Roma si conferma la città più desiderata, sia per l’acquisto che per l’affitto. La Capitale concentra il 7,5% delle ricerche totali di chi vuole comprare casa, una quota pressoché invariata rispetto al 2024, e l’11,2% delle preferenze di chi è interessato alla locazione (contro il 12,5% circa dello scorso anno).
Milano e Torino al secondo e terzo posto
Milano e Torino occupano, nell’ordine, la seconda e la terza posizione in entrambe le classifiche. Il capoluogo lombardo raccoglie circa il 4% delle ricerche per l’acquisto e il 6,5% di quelle per l’affitto, in calo rispetto al 7,7% registrato nel 2024. Torino, invece, è la meta scelta dal 2,5% di chi cerca casa in vendita e da circa il 4% di chi punta alla locazione.
Genova e Napoli fuori dal podio
Subito fuori dal podio, in entrambe le graduatorie, si collocano Genova e Napoli. Genova è quarta per le ricerche di acquisto (1,8%) e quinta per gli affitti (2%), mentre Napoli occupa la quinta posizione per la vendita (1,6%) e la quarta per la locazione (2,8%).
I quartieri più desiderati per gli affitti
Anche a livello di quartieri, Roma e Milano sono in vetta a entrambe le classifiche. In particolare, la Capitale si distingue nel comparto degli affitti, portando tre aree sul podio: al primo posto il Centro Storico, con lo 0,94% delle ricerche complessive, seguito da Parioli-Flaminio (0,86%) e Salario-Trieste (0,79%). Quest’ultima zona supera Bologna-Policlinico, che scala in quarta posizione dopo il terzo posto del 2024.
I quartieri più desiderati per le vendite
Per quanto riguarda la vendita, Roma e Milano condividono la vetta: il Centro Storico della Capitale e Città Studi a Milano sono primi a pari merito (0,92%), seguiti da altri due quartieri milanesi, San Siro (0,89%) e Affori-Bovisa (0,86%).
La fermata metro più desiderata
Come lo scorso anno, la fermata più cercata sia per comprare che per affittare casa è San Giovanni, a Roma, che raccoglie l’1,5% delle preferenze per l’acquisto e 1,8% per la locazione. Per chi desidera un immobile da acquistare, al secondo posto si trova Loreto a Milano, con circa l’1% delle ricerche, seguita da un’altra stazione romana, Re di Roma con poco meno dell’1%. Loreto scende invece al terzo posto nel settore degli affitti (1,1% delle preferenze), preceduta da Termini, sempre nella Capitale, che intercetta l’1,4% della domanda complessiva.
Le località turistiche più ambite per le seconde case
Analizzando poi le località turistiche più ambite, emergono cambiamenti significativi rispetto al 2024 nelle abitudini di ricerca degli utenti su Immobiliare.it. Se lo scorso anno, infatti, gli italiani che cercavano una casa da comprare per trascorrere le vacanze guardavano in modo particolare all’Altopiano di Asiago, quest’anno tale meta occupa il terzo posto, con il 3,9% delle ricerche complessive. In testa sale il Lago di Garda (6,4%) davanti a una destinazione marittima, ovvero l’Isola d’Elba (4,8%). Resta invece invariata la classifica delle locazioni: chi cerca una seconda casa da affittare privilegia i Castelli Romani, che collezionano quasi il 12% delle ricerche totali. Seguono Penisola Sorrentina (5,4%), Valpolicella (5,3%) e Lago di Garda (5,1%).
Le caratteristiche più cercate per chi acquista casa
Anche nel 2025 il terrazzo si conferma la caratteristica più ricercata da chi intende acquistare casa, pur registrando un lieve calo rispetto allo scorso anno: dal 39,3% del 2024 si è passati al 38% di quest’anno. Al secondo posto si colloca l’ascensore, con il 27,4% delle preferenze, seguito dal balcone (24%), a conferma di come la presenza di uno spazio esterno privato resti una priorità per la maggioranza degli italiani. Fuori dal podio si trovano piscina (4,2%) e cantina (3,3%), rispettivamente al quarto e al quinto posto.
Le caratteristiche più cercate per chi cerca casa in affitto
Per chi cerca casa in affitto, la richiesta principale resta quella di un immobile già arredato (40% delle preferenze, in calo rispetto al 46% del 2024). Anche nel settore delle locazioni si conferma l’importanza degli spazi esterni: terrazzo e balcone ottengono infatti entrambi circa il 20% delle preferenze totali. L’ascensore segue a distanza (14,3%), mentre cantina e piscina restano marginali, con quote rispettivamente dell’1,9% e dell’1,6%.
Quando si cerca casa
Nel 2025 gli italiani hanno cercato casa soprattutto nei primi tre giorni della settimana, sia per comprare che per affittare. Per l’acquisto, lunedì, martedì e mercoledì concentrano complessivamente circa il 45% delle ricerche (15% ciascuno), percentuale che sale al 48% se si guarda alla locazione. Soprattutto per gli affitti, poi, le ricerche diminuiscono nel fine settimana (11,5% circa sia per il sabato che per la domenica). Guardando agli orari prediletti per cercare casa, chi punta a un acquisto mostra picchi di attività tra le 15 e le 18 e alle 21 (in tutti i casi la percentuale di ricerca ammonta al 6,3%). Gli utenti interessati all’affitto, invece, preferiscono collegarsi al portale soprattutto tra le 16 e le 17 (6,5% delle ricerche complessive), mentre l’attività serale risulta più contenuta, con il 5,4% delle ricerche alle 21 e il 5% alle 22.
