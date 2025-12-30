Comprare casa, Roma è la città più desiderata. I DATI

Nel 2025 gli italiani hanno cercato casa soprattutto nei primi tre giorni della settimana, sia per comprare che per affittare. Per l’acquisto, lunedì, martedì e mercoledì concentrano complessivamente circa il 45% delle ricerche (15% ciascuno), percentuale che sale al 48% se si guarda alla locazione. Soprattutto per gli affitti, poi, le ricerche diminuiscono nel fine settimana (11,5% circa sia per il sabato che per la domenica). Guardando agli orari prediletti per cercare casa, chi punta a un acquisto mostra picchi di attività tra le 15 e le 18 e alle 21 (in tutti i casi la percentuale di ricerca ammonta al 6,3%). Gli utenti interessati all’affitto, invece, preferiscono collegarsi al portale soprattutto tra le 16 e le 17 (6,5% delle ricerche complessive), mentre l’attività serale risulta più contenuta, con il 5,4% delle ricerche alle 21 e il 5% alle 22.

