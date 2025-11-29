Giornata solidarietà con popolo palestinese, da 1947 a oggi: le tappe

Nel 1967 scoppiò la Guerra dei sei giorni, chiamata così perché in soli sei giorni l’esercito israeliano annientò i nemici, impadronendosi del Sinai, della riva Est del Canale di Suez, fino alle alture del Golan e alla riva occidentale del Giordano. Fu il momento di massima espansione di Israele che occupò anche Gaza. L'ultimo contingente fu ritirato solo nel 2005. Nel 1973, mentre si celebrava la festività ebraica di Yom Kippur, gli eserciti di Siria e Egitto attaccarono a sorpresa. Israele, dopo una fase di smarrimento iniziale, riuscì a resistere e la guerra non portò a grandi stravolgimenti territoriali.

Negli anni successivi, le rivendicazioni palestinesi furono molte e vennero portate avanti anche da nuove realtà, come Hamas, cioè l’acronimo di Harakat al-Muqawwama al-Islamiyya, che significa Movimento di Resistenza Islamicae. La tensione tornò ad alzarsi nel dicembre del 1987, quando il malcontento fece esplodere la prima “intifada delle pietre” e i manifestanti iniziarono a lanciare sassi e molotov contro le forze dell’ordine israeliane. Dietro la sommossa, si nascondeva un crescente malcontento dovuto anche all’occupazione da parte di Israele dei territori conquistati con la guerra del 1967.