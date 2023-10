1/6

Il 7 ottobre, alle prime luci dell'alba, i terroristi di Hamas hanno condotto un attacco via aria e una serie di assalti via terra in territorio israeliano, riaccendendo un conflitto lungo 75 anni. Ripercorriamo la storia di questa terra contesa, partendo dal XVI secolo, quando la regione, fino ad allora sotto il dominio dei mamelucchi d’Egitto, fu conquistata dai turchi e pienamente integrata nell’ambito dell’amministrazione ottomana che fu tollerante nei confronti delle minoranze, dagli ebrei ai non sunniti fino ai cristiani

