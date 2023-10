Israele-Hamas, dov’è la Striscia di Gaza e chi la controlla

Israele ha annunciato un blocco totale del rifornimento di energia elettrica, acqua e cibo verso la Striscia di Gaza in seguito al sanguinoso attacco di Hamas contro centinaia di civili sul suo territorio. A Gaza, il piccolo territorio palestinese lungo poco più di 40 chilometri e largo dieci tra Egitto, Israele e Mediterraneo, vivono circa 2,3 milioni di persone: è uno dei luoghi con maggiore densità abitativa al mondo. Questo dato è sufficiente a far capire quali possono essere qui le drammatiche conseguenze di un’operazione militare di terra.

La presa del potere da parte di Hamas

Israele si è ritirato dalla Striscia nel 2005, ma nel 2007, dopo che con un colpo di mano militare il gruppo islamista estremista Hamas ha preso il potere, ha imposto un embargo e il controllo di movimenti in entrata e uscita di persone e beni. Lo stesso ha fatto in parte il vicino Egitto. Anni di blocco hanno drasticamente deteriorato le condizioni della popolazione, aggravate da ricorrenti guerre con Israele - nel 2008, 2012, 2014 e 2021 - e dalla mala gestione pubblica di Hamas, movimento politico e militare - considerato terroristico da Unione europea e Stati Uniti - che dirotta gran parte delle risorse verso la sua ala armata. (ISRAELE-HAMAS. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)