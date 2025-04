Mondo

Il voto del Parlamento tedesco spiana la strada a un programma di spesa militare che in 12 anni potrebbe superare i 500 miliardi di euro, finanziati a deficit. Non è la prima volta tuttavia che Berlino vara piani shock per rispondere alle crisi. Anche di questo tema si è occupata la puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 21 marzo