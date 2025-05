Elezioni in Romania, seggi aperti per le presidenziali

Le elezioni sono state convocate dopo il caos e le polemiche seguite all'annullamento della consultazione dello scorso novembre, quando al primo turno era risultato in testa a sorpresa l'estremista di destra Georgescu (ora escluso dal voto). Questa volta il favorito è Simion, anche lui esponente dell'ultradestra nazionalista. Ma è probabile che si vada al ballottaggio il 18 maggio: a sfidarlo potrebbe essere uno tra Antonescu e Dan. Su percentuali minori Ponta. I seggi chiuderanno alle 21 locali (le 20 in Italia) ascolta articolo

La Romania torna al voto per le nuove elezioni presidenziali: i seggi sono aperti dalle 7 locali (le 6 in Italia) e chiuderanno alle 21 locali (le 20 in Italia). Le elezioni sono state convocate dopo il caos e le polemiche seguite all'annullamento della consultazione dello scorso novembre, quando al primo turno era risultato in testa a sorpresa l'estremista di destra Calin Georgescu: la Corte costituzionale, con una decisione clamorosa arrivata a due giorni dal ballottaggio di inizio dicembre, aveva invalidato il successo di Georgescu per irregolarità finanziarie nella sua campagna elettorale e per pesanti ingerenze russe attuate attraverso TikTok.

Il favorito Favorito nel voto di oggi, dal quale Georgescu è stato escluso, è George Simion: anche lui esponente dell'ultradestra nazionalista, è il leader del partito di estrema destra Aur (Alleanza per l'Unione dei Romeni). Su posizioni filorusse, anti-Ue e anti-Nato, contrario ad altri aiuti militari all'Ucraina e - come Georgescu - molto attivo su TikTok, Simion è dato dai sondaggi tra il 29% e il 34%: non dovrebbe ottenere, quindi, la maggioranza del 50% già oggi ed è probabile che si vada al turno di ballottaggio in programma il 18 maggio. Gli sfidanti A sfidare Simion al secondo turno potrebbe essere uno tra il liberale Crin Antonescu, accreditato di un consenso oscillante tra il 21% e il 26%, e Nicusor Dan, sindaco indipendente di Bucarest e riformista pro-Ue, che i sondaggi danno tra il 19% e il 23%. Su percentuali minori è Victor Ponta, ex premier socialdemocratico che ha virato su posizioni nazionaliste. Sono in totale undici i candidati in lizza, ma la competizione si concentra su queste figure citate. Vedi anche Elezioni in Romania, candidati alle presidenziali e scenario politico