Casa Bianca mostra nuova foto di Trump: è un guerriero di Star Wars

Spada laser in pugno e muscoli in evidenza, Donald Trump è riapparso sull'account ufficiale di X della Casa Bianca, questa volta nei panni di un cavaliere Jedi, con un messaggio chiaro: ''Che il 4 maggio sia con te''. Dopo aver indossato i panni del Pontefice alla vigilia del Conclave e grazie all'intelligenza artificiale, il presidente americano ci ricasca e in occasione dello 'Star Wars Day' - giornata che si celebra ogni anno il 4 maggio per commemorare e festeggiare la saga di fantascienza nata nel 1977 grazie alla creatività di George Lucas - interpreta questa volta il ruolo di uno dei protagonisti dell’iconica saga di Star Wars prendendo in prestito la mitica frase ''che la forza sia con te'', pronunciata spesso da Yoda per augurare successo o buona fortuna, in segno di incoraggiamento e supporto.