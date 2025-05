Conclave, domani 2 congregazioni. Dolan contro Trump per foto da Papa

Lunedì 5 maggio i cardinali elettori si riuniranno due volte per provare ad arrivare alla giornata di mercoledì più o meno pronti all’elezione del nuovo Pontefice. Non sarà facile: per il momento, avvisano, non c’è unicità di vedute. Intanto il cardinale di New York, Timothy Dolan, si unisce al coro di voci che non hanno apprezzato il fotomontaggio del presidente Usa vestito da Papa: “Una brutta figura” ascolta articolo

Sta per aprirsi la settimana del Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. Le operazioni di voto iniziano mercoledì 7 maggio, ma i cardinali avvisano già che al momento non c'è ancora unicità di vedute su chi sarà il prossimo Pontefice. Per questo domani, 5 maggio, raddoppieranno il tempo di confronto con due congregazioni, una fissata per le 9 di mattina e un'altra per le 17 di pomeriggio, per provare ad arrivare alla giornata di mercoledì più o meno pronti (per martedì 6 per ora è fissata solo la congregazione delle 9 e verrà valutato lo stesso giorno se ne servirà un'altra pomeridiana). Intanto è polemica per il fotomontaggio del presidente Usa Donald Trump vestito da Papa, pubblicata dagli account ufficiali della Casa Bianca. Molte le voci critiche per il gesto del tycoon, a partire dal cardinale di New York, Timothy Dolan, che ha già ricevuto l'endorsement dello stesso Trump come papabile. "Come dicono gli italiani, è stata una brutta figura. Non è stata una cosa buona", ha detto Dolan.

Müller: "Bergoglio non era un teologo, serve dottore Chiesa. C'è rischio protestantesimo" Tra i nomi papabili circola anche quello del cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, che in un'intervista a QN ha parlato di Bergoglio. "Dal punto di vista oggettivo non era un teologo eccezionale come Ratzinger. Ha portato con sé il sentire e lo stile dell'America Latina. Ha insistito sulla povertà e le periferie del pianeta ed esistenziali, un aspetto di cui sono stato contento. Alcuni hanno visto un certo sbilanciamento sull'ortoprassi, la pastorale, a discapito dell'ortodossia che, se va coniugata con la misericordia, non può essere sottaciuta o stravolta", ha sottolineato Müller, secondo cui "ora serve un dottore della Chiesa". E ancora: "Non si devono lasciare indietro la dottrina e la verità della Chiesa solo per ragioni di diplomazia. Gesù ha usato anche parole molto dure su Erode, mentre in Vaticano si è ricevuto ed elogiato Macron per la lotta alla fame del mondo senza rimproverargli le politiche laiciste e a favore dell'aborto". Per il cardinale tedesco al momento la Chiesa sta affrontando il pericolo di diventare protestante, "complice l'accento sul Sinodo dei vescovi quasi fosse un Parlamento oppure in ragione delle aperture cosiddette moderne in tema di morale". Un altro profilo critico, dice, "sono le donne che adesso ambiscono al potere vaticano".