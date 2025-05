Conclave: dalla A alla Z, le parole chiave dell’elezione del Papa

Le fumate annunciano al mondo se è stato scelto o meno il nuovo Papa. Saranno due al giorno: una a fine mattina e l’altra a fine pomeriggio (salvo elezione immediata del Pontefice). La storia delle fumate è ricca di aneddoti, perché in passato il colore non era sempre evidente. Si è così deciso, ormai dai tempi dell'elezione di Ratzinger del 2005, di accompagnare la fumata bianca con il suono a distesa delle campane. In questo modo il messaggio che arriverà dalla Sistina, ovvero c'è un nuovo Papa, sarà inequivocabile. Per colorare le fumate nere si usa il perclorato di potassio, l'antracene e lo zolfo; per l'attesa fumata bianca viene usato clorato di potassio, lattosio e colofonia

