Conclave, prosegue confronto cardinali per cercare unità su nuovo Papa

In vista del 7 maggio, giorno in cui inizierà il Conclave durante il quale sarà eletto il nuovo Papa, i cardinali proseguono il confronto serrato all'interno delle congregazioni generali. L'obiettivo è di arrivare all'unità sul nome del successore di Francesco prima di entrare nella Cappella Sistina. Intanto, sono state smentite le voci che parlavano di un malore del cardinale Pietro Parolin. E i vigili del fuoco vaticani hanno montato il comignolo delle fumate, su cui nei prossimi giorni saranno puntati gli occhi del mondo.

Si cerca l'unità sul nuovo Papa I cardinali, quindi, proseguono il confronto alla ricerca dell'unità prima di entrare il 7 maggio nella Cappella Sistina. Il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ha sottolineato che il "clima" nel quale si stanno svolgendo i lavori in Vaticano è "buono". Il cardinale Fernando Filoni ha assicurato che entro mercoledì il collegio sarà in grado di esprimere unità, anche sul nome del nuovo Papa: "Ce la faremo, come si è sempre fatto". Anche il cardinale non elettore Gregorio Rosa Chavez ha detto che i cardinali entreranno nella Sistina "con le idee chiare".

Smentite voci su malore Parolin Intanto, il portavoce Matteo Bruni - direttore della sala stampa vaticana con Papa Francesco e ora punto di riferimento ufficiale per il Conclave - ha smentito seccamente le notizie diffuse da alcuni siti tradizionalisti americani, ma anche da alcuni italiani, che il cardinale Pietro Parolin fosse stato colpito da un malore. "No, non è vero", ha risposto a chi chiedeva conferma o smentita del tam tam sui social. Anche alla domanda se fossero intervenuti medici o infermieri, il portavoce Bruni ha ribadito: "No". Nonostante il Vaticano abbia bollato l'episodio come fake news, il cardinale francese Philippe Barbarin a Paris Match ha rilanciato la notizia del malore e ha attaccato Parolin: "Penso che non abbia la statura che ci si attende". In Francia Barbarin ha affrontato un lungo processo per copertura di abusi sessuali, condannato in primo grado e poi prosciolto in appello.

Il numero di cardinali Resta il mistero sui quattro cardinali elettori che non sono ancora arrivati a Roma. Al momento, ufficialmente, quelli che entreranno in Sistina sono 133 perché le assenze annunciate sono soltanto quelle dei due cardinali che hanno manifestato problemi di salute: lo spagnolo Antonio Canizares Llovera e John Njue del Kenya. Su quest'ultimo c'è il giallo dell'età, come anche per il cardinale del Burkina Faso Philippe Ouedraogo. Di recente la loro data di nascita è stata corretta nell'annuario pontificio. In pratica sono 'ringiovaniti' e per questo rientrano tra gli elettori, perché secondo le date di nascita che avevano comunicato in precedenza a oggi sarebbero ultraottantenni e dunque non elettori. Njue comunque non verrà perché malato. Ha il diritto di entrare in Sistina, invece, Ouedraogo. "Non tutti i Paesi godono della stessa qualità degli uffici anagrafici", ha spiegato il direttore della sala stampa Bruni, e le dichiarazioni iniziali sulla data di nascita "sono state modificate con un documento valido". Alle congregazioni sta partecipando anche il cardinale Juan Luis Cipriani Thorne, che era stato sanzionato da Papa Francesco perché accusato di pedofilia. "È un problema che i cardinali conoscono bene, ma non è elettore, resterà fuori dal Conclave", ha assicurato il cardinale Gregorio Rosa Chavez.

Il confronto Il confronto tra i cardinali, quindi, prosegue nelle congregazioni generali e ieri in venticinque hanno preso la parola. Tra i temi affrontati anche la "contro-testimonianza" che arriva talvolta dagli uomini di Chiesa con gli abusi sessuali o gli scandali finanziari. Poi, come le tessere di un mosaico, si sta cercando di delineare la Chiesa del futuro, dall'unità al coinvolgimento dei giovani, dalla missionarietà alla liturgia. Di sottofondo resta il messaggio di Papa Francesco: in una intervista inedita pubblicata dai media vaticani, il Pontefice nel 2021 sottolineava che "la Chiesa non è quella con i soldi nelle banche".