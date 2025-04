Chi è Parolin, il cardinale che potrebbe succedere a Papa Francesco

Introduzione

Dopo la morte di Papa Bergoglio, avvenuta il 21 aprile a 88 anni, si è presto iniziato a parlare di chi potrebbe essere il suo successore per il Soglio di Pietro (LO SPECIALE - I VIDEO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Tra i cardinali italiani, i nomi più gettonati sono tre: il segretario di Stato Pietro Parolin, l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Il favorito tra questi, e in realtà anche in generale, è Parolin. Ecco chi è