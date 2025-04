L'ucraino Bychok è il più giovane del Conclave che eleggerà il Papa

Le tappe ecclesiastiche

Decise già in adolescenza di dedicare la sua vita alla Chiesa, tanto che entrò in monastero a 17 anni; prese i voti nel 1998, poi proseguì gli studi religiosi fino al 2001 presso l'Istituto superiore di spiritualità del beato Mykolay Charnetsky (un sacerdote ucraino imprigionato dai sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale). Nel luglio 2004 è stato ordinato diacono e l'anno successivo è diventato sacerdote. Nello stesso periodo si è trasferito in Russia, nella città siberiana di Prokopyevsk, per poi tornare in Ucraina nel 2007 e trascorrere gli otto anni successivi lavorando principalmente nelle città intorno a Leopoli, una città dell'Ucraina occidentale, a circa 70 km dal confine con la Polonia. Nel 2015, si è trasferito nel New Jersey, negli Stati Uniti, dove è stato vicario della parrocchia cattolica ucraina di San Giovanni Battista a Newark. Dal gennaio 2020 Bychok risiede a Melbourne ed è stato consacrato vescovo pochi mesi dopo.