Hamas: "Raid israeliani su Gaza, 44 morti nella notte". LIVE

La Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 44 palestinesi sono stati uccisi nel corso di attacchi israeliani nella Striscia la notte scorsa. "Le squadre della Protezione civile hanno trasportato negli ospedali almeno 44 morti, per lo più bambini e donne, oltre a decine di feriti, in seguito ai nuovi massacri commessi dall'occupazione... in diverse zone della Striscia di Gaza" dall'1:00 di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ha detto alla Afp il portavoce dell'organizzazione, Mahmoud Bassal.

L'Idf ha annunciato che cinque camion delle Nazioni Unite carichi di aiuti umanitari e cibo per bambini sono entrati nella Striscia di Gaza "dopo un accurato controllo di sicurezza" da parte del personale della Land Crossings Authority presso il Ministero della Difesa. La notizia arriva dopo la richiesta di Israele di riprendere, seppur in misura limitata, le consegne di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Questo dopo le dichiarazioni di Netanyahu che ha detto: "Abbiamo intenzione di prendere il controllo di tutta la Striscia di Gaza, è quello che faremo" ma "per completare la vittoria, sconfiggere Hamas e liberare i nostri ostaggi, non dobbiamo arrivare a una situazione di carestia, né dal punto di vista pratico, né da quello diplomatico".

