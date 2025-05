Nuovo blackout in Spagna, linee telefoniche e internet in down

Spettacolo

Il massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Penisola iberica ha fatto esperire l’incubo dello stop alla corrente elettrica. In questi anni, molti titoli cinematografici e televisivi hanno immaginato in ottica distopica e fantascientifica ciò che accadrebbe nel caso si verificasse un blackout. Dalle serie tv “FlashForward” e “Zero Day” (con Robert De Niro) fino a pellicole come “The Blackout”, ecco in quali prodotti del piccolo e grande schermo va via l’elettricità A cura di Camilla Sernagiotto