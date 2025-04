Blackout in Spagna e Portogallo, film e serie in cui manca elettricità

14/17 ©Webphoto

Effetto Black Out (The Trigger Effect) è un film del 1996 scritto e diretto da David Koepp, con protagonisti Kyle MacLachlan, Elisabeth Shue e Dermot Mulroney. Ispirato all'episodio "Mostri in Maple Street" di Ai confini della realtà del 1959, esplora la degenerazione della società quando vengono a mancare beni e servizi essenziali per un lungo periodo. La trama segue una giovane coppia durante un blackout che paralizza una città della California, mettendo in luce come la mancanza di regole sociali possa trasformare gli esseri umani in predatori