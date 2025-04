Blackout Spagna, Portogallo e Francia: caos e disagi in strada. VIDEO

La penisola Iberica e il Sud della Francia sono state colpite da un vasto blackout. Le autorità spagnole invitano i cittadini a rimanere a casa finché non sarà rientrata l’emergenza. Intanto Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è recato con la sua terza vicepresidente, Sara Aagesen, al centro di Controllo del gestore di elettricità Red Eléctrica (Ree) per conoscere l'evoluzione della situazione. Il governo è al lavoro con i servizi di intelligence per scoprire l’origine e l’impatto dell’accaduto. Mentre la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha chiesto al premier di attivare il livello di emergenza 3: "Chiediamo al governo nazionale di attivare il piano 3 in modo che l'esercito possa mantenere l'ordine se necessario". Molti i disagi: tra ritardi sui voli e metro evacuate.